Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel ve heyelanlarda kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı felakette 76 kişi ise evinden tahliye edildi

Trabzon Araklı'da yaşanan sel felaketi 4 kişinin canını aldı. 4 kişi de yaralandı.



İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde etkili olan aşırı yağışın ardından meydana gelen sel ve heyelanlarda 6 kişi kayboldu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Araklı Hükümet Konağı'nda açıklmalarda bulundu.



Kaybolan 6 kişi için 281 kişilik ekip, 52 araç ve 27 iş makinesiyle sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladı.



Ağırlıklı olarak dere yatağı ve çevresinde yürütülen arama çalışmalarına Samsun AFAD'a ait 1 kadavra köpeği de katılıyor.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sel felaketiyle ilgili "Bakanlığımız, ASDEP ve psikososyal destek elemanlarıyla sahada vatandaşlarımızla temas halinde. Gerekli ihtiyaç analizini gerçekleştirip ihtiyacı olan ailelerimize yardımı sağlayacağız." açıklaması yaptı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada "Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası bölgede kayıp vatandaşlarımızı arama tarama çalışmalarımız devam ediyor." denildi.



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