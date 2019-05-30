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Son dakika haberleri... Tunceli Nazimiye'de deprem (30 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... Tunceli Nazimiye'de deprem (30 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

Etiketler; #tunceli #deprem
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