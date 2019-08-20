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Son dakika haberleri... Üçüncü gününde olan İzmir yangınında son durum

İzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan orman yangını yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı. Seferihisar ile Menderes ilçelerine sıçrayan orman yangını, 3. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberleri... Üçüncü gününde olan İzmir yangınında son durum

İzmir Karabağlar'da meydana gelen orman yangını 3'üncü gününde.

Tırazlı mahallesinde başlayan orman yangını dün gece saatlerinde Menderes ilçesinin Yeniköy ve Bahçecik mahallelerinde bulunan konutlara yaklaştı.

Türkiye'nin birçok kentinden yangını söndürmek için gelen orman bölge müdürlüklerine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi.

Sabah saatlerinde yerleşim yerlerinden uzaklaştırılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangın söndürme çalışmalarında 100 arazöz, 40 su tankeri ve 20 iş makinasının görev aldığını bildirdi.

Sabah'ın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetine havadan helikopterde destek vermeye başladı.


ulusal.com.tr

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