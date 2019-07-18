Son dakika haberleri... Van Çaldıran'da deprem oldu (18 Temmuz 2019 Perşembe Kandilli Rasathanesi AFAD son depremler)

Van'ın Çaldıran ilçesinde saat 14.45'te yerin 5 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Van'ın Çaldıran ilçesinde deprem oldu.



Depremin saat 14.45'te meydana geldiği belirtildi.



Yerin 5 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.6 olduğu açıklandı.



Edinilen bilgilere göre, deprem herhangi bir can ya da mal kaybına neden olmadı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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