Son dakika haberleri... Van'da deprem (16 Şubat 2020 Kandilli Rasathanesi- AFAD son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, saat 21:02'de Van Başkale'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3 kilometre olarak açıklandı.

Van Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada, "Başkale İlçemiz Kaşkol Köyü merkez üssü olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybımız yoktur. İnceleme ve tespit çalışmalarımız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin İran'ın Khoy şehrinde meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini ise 7 kilometre olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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