Van'da saat 01:03'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti. AFAD depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı

Van'da saat 01:03'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01:03'te Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.



AFAD depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı



ulusal.com.tr