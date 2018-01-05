Van'da saat 01:03'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 01:03'te Van'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak duyurdu.
AFAD depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı
ulusal.com.tr
Van'da saat 01:03'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde gerçekleşti. AFAD depremin derinliğini 7 km olarak açıkladı
Van'da saat 01:03'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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