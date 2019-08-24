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Van'da deprem meydana geldi
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Son dakika haberleri! Van'da deprem meydana geldi (24 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika haberine göre, Van'da saat 15.51'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, can ya da mal kaybına yol açmadı

Son dakika haberleri! Van'da deprem meydana geldi (24 Ağustos 2019 Cumartesi AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler)

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika verilerine göre, Van'da deprem meydana geldi.

Deprem, saat 15.51'de oldu.

Yerin 5 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünün 3.3 olduğu açıklandı.

Deprem, herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadı.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Etiketler; #van #deprem #son dakika #son dakika haberleri #kandilli rasathanesi #AFAD
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