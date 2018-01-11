Van'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18:39'da Van'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.



AFAD depremin yerin 2.7 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı





ulusal.com.tr