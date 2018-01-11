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Son Dakika haberleri: Van'da deprem (son depremler)

Van'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son Dakika haberleri: Van'da deprem (son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 18:39'da Van'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

AFAD depremin yerin 2.7 km derinliğinde meydana geldiğini açıkladı


ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #van
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