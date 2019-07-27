Son dakika haberleri... Van'da hava destekli operasyon: PKK'ya katılmak isteyen 4 kişi ve 2 işbirlikçi yakalandı

Terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişiler operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Olayın adresi Van oldu. Kentte PKK ve işbirlikçilerin yakalanması için yoğun çalışma yürütülüyor.
Bu kapsamda PKK'nın dağ kadrosuna katılmak isteyen 4 kişi ile bu kişilere aracılık eden 2 kişi takibe alındı.
Söz konusu kişilere hava destekli operasyon düzenlendi. 6 kişi yakalandı. Şüphelilerin üstünde ve araçta yapılan aramada, kırsal alana götürmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşamsal malzemeler de ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
ulusal.com.tr
Güvenlik güçleri, PKK'ya göz açtırmıyor. Van'da terör örgütüne katılmak isteyen 4 kişi ile onlara aracılık eden 2 kişi tutuklandı
Terör örgütü PKK'ya katılmak isteyen kişiler operasyonla kıskıvrak yakalandı.