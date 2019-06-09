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Son dakika haberleri... Yine Metro Turizm, yine kaza: 14 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Metro Turizm ve Çayırağası firmalarına ait otobüsler ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 14'e ulaştı.

Son dakika haberleri... Yine Metro Turizm, yine kaza: 14 kişi yaralandı

Adana'dan Mersin istikametine giden ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen 38 H 2903 plakalı otomobil ile 27 YG 542 ve 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsleri Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir dinlenme tesisi yakınında zincirleme trafik kazasına karıştı. 

Kazada ilk belirlemelere göre 9 olan yaralı sayısı 14'e ulaşırken, bu rakamın daha da artmasından endişe duyuluyor.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu gözlendi.

Etiketler; #tarsus #adana #gaziantep
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