banner1005
"Bayram tatilinde 86 vatandaşımız hayatını kaybetti"
Ankara'da kuvvetli sağanak yağış: 2 ölü
Ankara'da kuvvetli sağanak yağış: 2 ölü
MSB: Teröristler etkisiz hale getirildi
MSB: Teröristler etkisiz hale getirildi
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Yine Metro Turizm, yine kaza: Yaralananların sayısı 16'ya yükseldi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Metro Turizm ve Çayırağası firmalarına ait otobüsler ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 16'ya yükseldi. 

Son dakika haberleri... Yine Metro Turizm, yine kaza: Yaralananların sayısı 16'ya yükseldi

 Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki yolcu otobüsüyle üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısının 16 olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, M.A.K. idaresindeki 27 YG 542 ve Y.Ç'nin kullandığı 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsleri ile 3 otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir dinlenme tesisi yakınında karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişinin daha yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

Böylece kazada daha önce yaralandığı açıklanan 14 kişi ile birlikte yaralananların sayısı 16'ya yükseldi. 

İlk belirlemelere göre kazanın yağış nedeniyle zeminin kayganlaşmasından kaynaklandığı tespit edildi.

Kazanın ardından sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Etiketler; #tarsus #adana #gaziantep
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.