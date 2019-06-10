Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda Metro Turizm ve Çayırağası firmalarına ait otobüsler ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısı 16'ya yükseldi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda iki yolcu otobüsüyle üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralananların sayısının 16 olduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, M.A.K. idaresindeki 27 YG 542 ve Y.Ç'nin kullandığı 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsleri ile 3 otomobilin Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda bir dinlenme tesisi yakınında karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişinin daha yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirlendi.



Böylece kazada daha önce yaralandığı açıklanan 14 kişi ile birlikte yaralananların sayısı 16'ya yükseldi.



İlk belirlemelere göre kazanın yağış nedeniyle zeminin kayganlaşmasından kaynaklandığı tespit edildi.



Kazanın ardından sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.



