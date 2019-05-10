banner1005
Feci kaza: Yaralılar var
Feci kaza: Yaralılar var
Rum Kesiminden tehdit
Rum Kesiminden tehdit
İzmir'de deprem oldu
İzmir'de deprem oldu
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika habverleri... Ankara Sıhhiye'de halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Ankara'da Sıhhiye U Dönüşü Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerine çarpan halk otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı

Son dakika habverleri... Ankara Sıhhiye'de halk otobüsü kaza yaptı: 10 yaralı

Ankara'nın Sıhhiye Semti'nde bulunan U Dönüşü Köprüsü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu korkuluk demirlerine çarpan halk otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nden Sıhhiye istikametine seyreden Ümit A. yönetimindeki 06 KB 2345 plakalı halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu U Dönüşü Köprüsü girişinin yan tarafındaki demir korkuluklara çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan 10'u hafif yaralandı.

Kaza nedeniyle köprü trafiğe kapatılırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya bir başka aracın halk otobüsünü sıkıştırmasının neden olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #Sıhhiye #Halk otobüsü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.