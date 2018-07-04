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Son Dakika: Hadımköy'de fabrika yangını

Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki bir fabrikada yangın çıktı

Son Dakika: Hadımköy'de fabrika yangını

Hadımköy'deki Atatürk Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikada yangın çıktı. 

Alınan bilgiye göre, Atatürk Organize Sanayi Sitesi'deki üç katlı tekstil fabrikasının çatısında başlayan yangın, kısa sürede büyüdü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Hadımköy İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli'den olay yerine itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye çağrıldı.

Dumandan etkilenen işçilere ambulanslarda müdahale ediliyor.

İBB'DEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA
İBB Hadımköy'deki fabrika yangınıyla ilgili "Hadımköy'deki fabrika yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" açıklamasını yaptı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #fabrika #Hadımköy
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