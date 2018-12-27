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Son Dakika: Hakkari Yüksekova ve Rize İkizdere'de bugün okullar tatil mi? (28 Aralık 2018 Cuma)

Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime 28 Aralık Cuma günü ara verildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Son Dakika: Hakkari Yüksekova ve Rize İkizdere'de bugün okullar tatil mi? (28 Aralık 2018 Cuma)

Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime bugün ara verildi. İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildi.

Yüksekova'da eğitime kar engeli
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kendüzler, dünden beri devam eden yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle özellikle taşımalı öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için bugün eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Etiketler; #ikizdere #Yüksekova #Hakkari #rize
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