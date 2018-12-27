Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime 28 Aralık Cuma günü ara verildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Rize'de etkili olan kar nedeniyle İkizdere ilçesinde eğitime yarın ara verildi. İlçede olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.



Valilikten alınan bilgiye göre, kar nedeniyle İkizdere ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın ara verildi.



Yüksekova'da eğitime kar engeli

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.



Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ramazan Kendüzler, yaptığı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü söyledi.



Kendüzler, dünden beri devam eden yoğun kar ve buzlanma riski nedeniyle özellikle taşımalı öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için yarın eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.