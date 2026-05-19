Son dakika: Harita kıpkırmızı oldu! Meteoroloji 20 Mayıs için tam 75 ili uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış dalgası, ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına almaya başladı.
Meteoroloji uzmanları, 20 Mayıs Çarşamba günü tam 75 ilde kuvvetli sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin etkili olacağını duyurarak ani sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları teyakküda çağırdı.
İşte yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı 75 şehrimizin tam listesi:
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Yalova
Yozgat
Zonguldak