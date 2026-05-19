Son dakika: Harita kıpkırmızı oldu! Meteoroloji 20 Mayıs için tam 75 ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından beklenen sağanak yağış dalgası, ülkenin neredeyse tamamını etkisi altına almaya başladı.

Yağmur Biçen Kaplan
 Meteoroloji uzmanları, 20 Mayıs Çarşamba günü tam 75 ilde kuvvetli sağanak yağış ve yağmur geçişlerinin etkili olacağını duyurarak ani sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları teyakküda çağırdı.

İşte yarın gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı 75 şehrimizin tam listesi:

YARIN SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 75 İLİN TAM LİSTESİ

Adana


Adıyaman

Afyonkarahisar


Ağrı


Aksaray

Amasya


Ankara


Antalya

Ardahan


Artvin


Aydın


Balıkesir


Bartın


Batman


Bayburt


Bilecik


Bingöl


Bitlis


Bolu


Burdur


Bursa


Çanakkale


Çankırı


Çorum


Denizli


Diyarbakır


Düzce


Edirne


Elazığ


Erzincan


Erzurum


Eskişehir


Gaziantep


Giresun

Gümüşhane


Hatay

Iğdır
Isparta
İstanbul

İzmir
Kahramanmaraş

Karabük
Karaman

Kars
Kastamonu

Kayseri
Kilis

Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir

Kocaeli
Konya

Kütahya
Malatya
Manisa

Mardin
Mersin
Muğla

Muş
Nevşehir

Niğde
Osmaniye

Rize
Sakarya

Samsun
Şanlıurfa

Siirt
Sinop

Sivas
Tekirdağ
Tokat

Trabzon
Tunceli

Uşak
Yalova

Yozgat
Zonguldak

sağanak yağış Hava durumu