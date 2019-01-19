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Son Dakika: Hatay Kırıkhan'da deprem (19 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Hatay Kırıkhan'da deprem (19 Ocak 2019 Kandilli son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 16:47'de 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 1.8 KM derinliğinde gerçekleşti.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #hatay
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