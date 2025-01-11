SON DAKİKA! Hatay'da şiddeti deprem! Depremle ilgili açıklama geldi

Hatay'da İskenderun Körfezi'nde gece saatlerinde şiddetli bir deprem oldu. Depremin ayrıntılarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Hatay'da saat 04.18'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin, yerin 4.32 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi.

Depremin ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.