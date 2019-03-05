Hafta sonu atmosferin üst seviyelerinde 500 milibar basınç seviyesinin meteorolojik harita olarak görünüme göre, yurdumuz yüksek basınç ve sırtın etkisinde Kuzey Afrika ve Akdeniz üzerinden sıcak hava Türkiye'ye doğru taşınıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) haftalık hava tahmini raporunda "Hava sıcaklıklarında, yarın (Çarşamba) önemli bir değişiklik olmayacağı, perşembe günü batı bölgelerde, cuma günü ve hafta sonunda ise ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.



Bilgilere göre, yarın yurdumuzun kuzeybatı kesimleri yağışlı havanın etkisine giriyor.



Yağışlar, perşembe günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra Cuma günü yurdu terk ediyor.



Hava sıcaklıkları da cuma günü ve hafta sonu hissedilir derecede artıyor.



Öte yandan hafta sonu atmosferin üst seviyelerinde 500 milibar basınç seviyesinin meteorolojik harita olarak görünüme göre, yurdumuz yüksek basınç ve sırtın etkisinde Kuzey Afrika ve Akdeniz üzerinden sıcak hava Türkiye'ye doğru taşınıyor.



ulusal.com.tr



