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Son dakika hava durumu haberleri... Yoğun kar yağış uyarısı

Artvin ile Ardahan arasında Pazar günü sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik uyarıya dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından önemli kar uyarısı yapıldı. Açıklamada, Artvin'in doğusu ile Ardahan'ın kuzey bölgelerinde yoğun kar yağışına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi

Son dakika hava durumu haberleri... Yoğun kar yağış uyarısı

Artvin ile Ardahan arasında Pazar günü sabah saatlerine kadar yoğun kar yağışları bekleniyor. Meteorolojik uyarıya dikkat edilmesi konusunda açıklama geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından şu uyarı yapıldı:

"Artvin'de görülecek yağışların 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 cm), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Bugün 1 Mart 2019 Cuma öğle saatlerinden pazar günü 3 Mart 2019 Pazar sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacak kar yağışlarının oluşturabileceği buzlanma ve don, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hava durumu #kar yağışı
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