Antalya'yı vuran fırtınanın ardından CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, yeni bir sistemin daha geldiğini, çarşamba ve perşembe günlerinin riskli olduğunu açıkladı. Sürmeli, "Çarşamba ve Perşembe için risk söz konusu. Şu anki verilerde en azından sel riski görünüyor" dedi. Öte yandan, İstanbul'da Perşembe günü yağış bekleniyor. Ankara'da Çarşamba ve Perşembe bölgesel yağışlar etkili olacak. İzmir'de ise Perşembe günü yaşanacak 3 derecelik sıcaklık kaybının ardından kuvvetli yağış görülecek

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, geçtiğimiz hafta Antalya ve Muğla'da yaşanan, ölü, yaralı ve kayıpların olduğu hortum afetinin ardından yeni bir sistemin geldiğini açıkladı.



Sürmeli, şunları belirtti:



"Antalya'daki görüntüleri gördünüz. Hortum Perşembe de Cumartesi sabah da kötü şekilde vurdu. Maddi kayıplar telafi ediliyor ama can kayıplarımız çok fazlaydı.



'MAALESEF BİR SİSTEM DAHA GELİYOR'



Maalesef bir sistem daha geliyor. Yine aynı noktaya; Güney Ege'ye Batı Akdeniz'e. Şu anda oluşturacağı fırtınaya bakıyoruz. Kuvvetli bir dolu, hortum oluşturma ihtimali söz konusu mu? Sistemin nereden nereye ilerleyeceğinden yaklaşık olarak bahsedeceğiz. Ancak içinde sıra dışı hava hareketi söz konusu mu göreceğiz. Ama bu tarihten baktığımızda; yağış aşırı şekilde, su baskınları ve sel yapabilecek düzeyde.



'GELİYOR AKDENİZ'İ VURUYOR, SONRA TEKRAR EGE...'



Önce Antalya ve çevresi Çarşamba günü; Perşembe günü kıyı ve güney Ege ile tekrar Antalya ve çevresinde. Aynen geçen haftalarda olduğu gibi... Geliyor Akdeniz'i vuruyor, sonra yine Ege'yi vuruyor. Geliyor Akdeniz'i vuruyor sonra tekrar sonra Ege ile beraber. Art arda ikileme yapıyor. Şimdi de benzer bir durum söz konusu.



Çarşamba ve Perşembe için risk söz konusu. Şu anki verilerde en azından sel riski görünüyor. Batıda kuvvetli rüzgar yapıyor. Yavaş yavaş iç bölgelere doğru ilerliyor.



İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM



İstanbul'da lodos sıcaklığı 15 dereceye tırmandırıyor. Bu hafta yağış beklediğimiz gün Perşembe.



Ankara'da da güneş görüyor hem de bolca, 10 derece. 0 - 1 derece gece sıcaklığı var. Çarşamba ve Perşembe bölgesel yağışlar görülüyor.



İzmir'de bölgesel yağmurlar var. 14 derece. Bu yağış önümüzdeki günlerde özellikle Perşembe'ye 3 derecelik sıcaklık kaybıyla beraber kuvvetli yağışa dönecek. Bahsettik Çarşamba Batı Akdeniz'de, Perşembe kıyı ve güney Ege ile beraber Batı Akdeniz'de. İzmir de Perşembe günü kuvvetli yağıştan payını alacak."



ulusal.com.tr