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Son Dakika: İDO seferlerinde çok sayıda iptal var

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Son Dakika: İDO seferlerinde çok sayıda iptal var

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
 

Etiketler; #ido #vapur #sefer #iptal
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