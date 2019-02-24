İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve saat 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Aynı gerekçeyle 13.00, 16.00, 17.30 ve 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, 11.30, 14.30, 16.30, 18.30 ve 20.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) seferi ile 20.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.
Öte yandan BUDO'nun saat 10.00'a kadar olan seferleri de yapılamamıştı.
İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 12.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 08.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.