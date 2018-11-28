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Son Dakika: İşçiler düşen bloğun altında kaldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, bazı işçiler düşen bloğun altında kaldı.

Son Dakika: İşçiler düşen bloğun altında kaldı

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki çalışmalar sırasında bir viyadüğün üzerine konulan beton blok düştü.

Bazı işçilerin beton bloğun altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #gebze #kocaeli #Kuzey Marmara Otoyolu
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