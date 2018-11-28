Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü, bazı işçiler düşen bloğun altında kaldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki çalışmalar sırasında bir viyadüğün üzerine konulan beton blok düştü.



Bazı işçilerin beton bloğun altında kaldığının belirlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



İşçilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.