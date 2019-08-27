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Son dakika İSKİ su kesintisi haberleri! İstanbul Maltepe'de büyük su kesintisi! İşte suların geleceği saat ve tarih

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe ilçesinde gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü 10.00 ile 29 Ağustos Perşembe günü 02.00 saatleri arasında Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı

Son dakika İSKİ su kesintisi haberleri! İstanbul Maltepe'de büyük su kesintisi! İşte suların geleceği saat ve tarih

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Maltepe'de büyük su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İlçede yenileme çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu çalışma nedeniyle Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacak.



İSKİ'nin açıklaması şöyle:

"Maltepe ilçesi sakinlerinin dikkatine

Gerçekleştirilecek yenileme çalışmaları nedeniyle 28 Ağustos Çarşamba günü 10.00 ile 29 Ağustos Perşembe günü 02.00 saatleri arasında Gülsuyu, Esenkent, Zümrütevler, Gülensu ve Girne mahallelerinde programlı su kesintisi uygulanacaktır."

ulusal.com.tr

Etiketler; #maltepede sular ne zaman gelecek #su kesintisi #maltepe #istanbul
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