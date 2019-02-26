Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından önemli uyarılar yapıldı. Uyarılara göre, kuvvetli yağışlar ile kuvvetli rüzgara dikkat edilmesine ve buzlanma, don olayına dikkat edilmesi gerekiyor. Hava sıcaklığının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bu arada hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalacağı, Cuma günü ise tekrar artacağı tahmin ediliyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri yurdun yarısında kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, kuvvetli yağışlar ile rüzgar ve buzlanma ile don olayına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu



Hava sıcaklığının Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarının yarın (Çarşamba) Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava ile birlikte azalacağı, Cuma günü ise tekrar artacağı tahmin ediliyor.



Bu arada perşembe, cuma ve cumartesi günleri yurdun yarısında kar yağışı bekleniyor.



ulusal.com.tr