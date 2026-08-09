Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT'ye çarptı!

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yolcu otobüsü ile İETT otobüsünün karıştuğu şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yolculardan yaralananlar olduğu bildirildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de yolcu otobüsü İETT'ye çarptı!
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza bölgesine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler araçlarda mahsur kalan ya da yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi yaparken, güvenlik güçleri de ikinci bir kaza riskine karşı yolda emniyet tedbirleri aldı. Yaralıların hastaneye sevk işlemleri ve ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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