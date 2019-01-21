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Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırı

Kafede yemek yerken silahlı saldırıya uğrayan Emre D, hastaneye kaldırıldı

Son Dakika: İstanbul Ataşehir'de silahlı saldırı

Ataşehir'de, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ataşehir Bulvarı'nda bir kafede yemek yiyen Emre D, yoldan araçla geçen kişi ya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. 

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı Emre D. ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde ve çevrede inceleme yapan polis, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler; #saldırı #istanbul
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