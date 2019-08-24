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Son dakika! İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Sürücü alkollü çıktı

Minübüs taramvay yoluna girdi, kaldırıma çarptı. İstanbul Fındıkzade'de yaşanan kaza, tramvay seferlerinin aksamasına neden oldu. Sorgu için emniyete götürülen sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı

Son dakika! İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Sürücü alkollü çıktı

Alkollüyken araç kullandı, tarmvay yoluna girdi o da yetmezmiş gibi yolcuların bulunduğu kaldırıma çarptı.

İstanbul Fındıkzade'de meydana gelen kaza tramvay seferlerini de aksattı.

Bazı yolcular tramvaydan inerek yürüdü. Minibüsün tramvay yolundan çekilmesiyle seferler normale döndü.

Sorgu için emniyete götürülen sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #kaza #fındıkzade #istanbul
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