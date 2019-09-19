İstanbul'da Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı

İstanbul Küçükçekmece'deki Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınındaki ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Alınan bilgiye göre, Nükleer Araştırma Merkezi'nin yakınında yer alan ağaçlık alanda yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.