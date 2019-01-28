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Son dakika... İstanbul'da Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını: 7 yaralı var

İstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 7 kişinin yaralandığı belirtildi

Son dakika... İstanbul'da Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını: 7 yaralı var

İstanbul Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan ilk bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.

Yangında 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #tuzla tersanesi
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