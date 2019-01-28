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Son dakika... İstanbul'da Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını: 8 yaralı! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Tuzla tersaneler bölgesinde bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İstanbul Valiliği, Tuzla'da çıkan yangında 8 kişinin yaralandığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde çıkan yangında alınan ilk bilgilere göre 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere sevk edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı

Son dakika... İstanbul'da Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını: 8 yaralı! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Tuzla tersaneler bölgesindeki bir geminin kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Alınan ilk bilgilere göre, geminin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine giden itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangının söndürülme çalışmaları sürdü.

Yangında 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Tuzla'da çıkan yangında 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Valilik açıklaması şöyle:

"Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde çıkan yangında alınan ilk bilgilere göre 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hızla çevredeki hastanelere sevk edilmiş ve yangın kontrol altına alınmıştır."

BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #tuzla tersanesi
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