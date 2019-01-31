banner1002
​Vatan Partisi Adayı HDP'yi rahatsız etti
​Vatan Partisi Adayı HDP'yi rahatsız etti
​Sigortasız çiftçi zararla baş başa
​Sigortasız çiftçi zararla baş başa
Kumpas davası 11 Mart'a ertelendi
Kumpas davası 11 Mart'a ertelendi
Suriye'de çözüm: Adana Mutabakatı
Suriye'de çözüm: Adana Mutabakatı

Son dakika... İstanbul'da yağmur ve trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü

İstanbul'da yağmurun etkili olması trafiği de etkiledi. Yağışın başlamasından sonra trafik de sıkıştı, yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü

Son dakika... İstanbul'da yağmur ve trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Yağmurun başlamasının ardından trafikte de yoğunluk yaşandı.

Trafik yoğunluğu, iş çıkış saatine denk gelmesi, vatandaşları sosyal medyadan isyan ettirdi.

Yoğunluğun saat 18.30 civarında yüzde 80 olduğu öğrenildi.

Yağmurun yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.

KAZALAR

Basın Ekspress yolu İkitelli Köprüsü sonrası Havalimanı istikametinde kaza meydana geldi, 1 şerit trafiğe kapandı.

Şile yolu Tantavi Tüneli sonrası Şile istikameti sol şeritte kaza meydana geldi, 1 şerit trafiğe kapalı.

TEM Harp Akademileri Tüneli'nde Edirne istikametinde kaza meydana geldi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #yağmur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.