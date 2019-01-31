İstanbul'da yağmurun etkili olması trafiği de etkiledi. Yağışın başlamasından sonra trafik de sıkıştı, yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluk haritasına göre, saat 18.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Yağmurun başlamasının ardından trafikte de yoğunluk yaşandı.



Trafik yoğunluğu, iş çıkış saatine denk gelmesi, vatandaşları sosyal medyadan isyan ettirdi.



Yoğunluğun saat 18.30 civarında yüzde 80 olduğu öğrenildi.



Yağmurun yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı belirtildi.



KAZALAR



Basın Ekspress yolu İkitelli Köprüsü sonrası Havalimanı istikametinde kaza meydana geldi, 1 şerit trafiğe kapandı.



Şile yolu Tantavi Tüneli sonrası Şile istikameti sol şeritte kaza meydana geldi, 1 şerit trafiğe kapalı.



TEM Harp Akademileri Tüneli'nde Edirne istikametinde kaza meydana geldi.



ulusal.com.tr



