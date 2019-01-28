İstanbul Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Fabrikanın bir süre önce boşaltıldığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İBB'nin açıklamasına göre, yangında ölen ya da yaralanan yok.

İstanbul Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, Merter'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Fabrikanın bir süre önce boşaltıldığı belirtildi.



İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İBB'nin açıklamasına göre, yangında ölen ya da yaralanan yok.







