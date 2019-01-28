İstanbul Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Fabrikanın bir süre önce boşaltıldığı belirtildi

İstanbul Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.



Alınan bilgiye göre, Merter'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



Fabrikanın bir süre önce boşaltıldığı belirtildi.







