İstanbul Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Fabrikanın bir süre önce boşaltıldığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İBB'nin açıklamasına göre, yangında ölen ya da yaralanan yok. İBB, yangının tankların sökümü ve tahliyesi sırasında çıktığını açıkladı. Yangına, Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri, 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti. Yangına ilişkin Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Mayıs 2017'den bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı

İstanbul Güngören'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Alınan bilgiye göre, Merter'de bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.



Fabrikanın bir süre önce boşaltıldığı belirtildi.



İBB'DEN AÇIKLAMA



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yangının kontrol altına alındığını açıkladı. İBB'nin açıklamasına göre, yangında ölen ya da yaralanan yok.



İBB, yangının tankların sökümü ve tahliyesi sırasında çıktığını açıkladı.



ANADOLU EFES'TEN AÇIKLAMA



Yangına ilişkin Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Mayıs 2017'den bu yana üretim yapılmayan İstanbul Merter Fabrikamızda, bugün üretim ekipmanlarının sökümü sırasında meydana gelen teknik bir aksaklık sebebi ile yangın meydana gelmiş ve 12.45'ten itibaren itfaiyenin müdahalesi ile büyük oranda kontrol altına alınmıştır. Görevli personelin tahliyesi hızlı olarak sağlanmıştır, herhangi bir yaralanma ve can kaybı bulunmamaktadır."



Yangına, Güngören, Kocasinan, Bağcılar, Şişli, Davutpaşa, Sultangazi, Seyrantepe, Turgutreis ve Başakşehir itfaiye ekipleri, 23 araç ve 68 personel ile müdahale etti.









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