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Son dakika İstanbul haberler... Büyükçekmece Hürriyet Mahallesinde binada patlama: 1 ölü! Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesindeki bir binada bilinmeyen nedenle patlama olduğunu açıkladı. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

Son dakika İstanbul haberler... Büyükçekmece Hürriyet Mahallesinde binada patlama: 1 ölü! Valilikten açıklama

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi. 

Patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir.

Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #valilik #büyükçekmece #istanbul
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