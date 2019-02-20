İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Hürriyet Mahallesindeki bir binada bilinmeyen nedenle patlama olduğunu açıkladı. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi

İstanbul Büyükçekmece'de bir binada patlama meydana geldi.



Patlama nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA



Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden alınan ilk bilgilere göre; Büyükçekmece ilçemiz Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir.



Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir."



ulusal.com.tr