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Son dakika İstanbul haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Araç takla attı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil takla attı. Kazada yaralıların olduğu belirtildi. Trafiğin adeta durma noktasına geldiği aktarıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. Bölgeye gönderilen trafik ekipleri, kazayı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika İstanbul haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde feci kaza! Araç takla attı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil takla attı.

Kazada yaralıların olduğu belirtildi.

Trafiğin adeta durma noktasına geldiği aktarıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa'ya geçişlerde uzun kuyruklar oluştu. 

Bölgeye gönderilen trafik ekipleri, kazayı kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #15 temmuz şehitler köprüsü
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