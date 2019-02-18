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Son dakika İstanbul haberleri... Bahçelievler'de 80 daire ile 12 dükkanın olduğu binada mühürleme

İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı tespit edilen apartman, tahliye edilmeye başlandı. 80 daire ve 12 dükkandan oluşan ve 61 yıl önce yapı ruhsatı verildiği öğrenilen binadaki dükkanlar ile boş olan daireler mühürlendi

Son dakika İstanbul haberleri... Bahçelievler'de 80 daire ile 12 dükkanın olduğu binada mühürleme

İstanbul Bahçelievler'de risk taşıdığı tespit edilen 11 katlı apartman tahliye ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi, Zeki Karsan Sokak'taki Basın Sitesi A Blok, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmaya başlandı.

80 daire ve 12 dükkandan oluşan ve 61 yıl önce yapı ruhsatı verildiği öğrenilen binadaki dükkanlar ile boş daireler mühürlendi.

Diğer dairelerin de şubat ayı sonuna kadar tahliye edileceği öğrenildi.

Apartmanın iskanının bulunduğu ve binaya 2000'de güçlendirme ruhsatı verildiği öğrenilirken, binanın 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı statüsünde olduğu için tahliyesine karar verildiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #bahçelievler
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