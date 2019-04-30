İstanbul Küçükçekmece'de emekli 2 polis arasında çıkan silahlı çatışma çıktığı, bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de ağır yaralandığı bildirildi

Emekli polisler arasında silahlı çatışma. Çatışmada emekli polislerden biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.



İstanbul Küçükçekmece'de emekli polisler arasında çıkan silahlı çatışmada, polislerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi'nde bir iş merkezindeki farklı iş yerlerinde çalışan emekli polis memurları Tarık İ. ile İlhan V, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı çatışmada, Tarık İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan İlhan V. ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis, iş merkezinin girişini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı.