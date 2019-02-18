İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Akdeniz ve Güney Doğu bölgeleri hariç hemen hemen tüm Türkiye'de kar yağışı görünüyor. Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının geleceği bildirilirken, Marmara bölgesinde sıcaklıkların bugüne göre 10 derece düşüreceği vurgulandı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, hava durumuyla ilgili son tahminleri paylaştı.



Türkiye genelinde cuma gününe kadar 5 gün boyunca yurdun büyük bir bölümünde yağışın olmadığını belirtti. Çoğu yerde havanın açık olduğunu ifade eden Şen, bu bakımdan sis ile pusun ve geceleri buzlanmanın olabileceğini vurguladı. Bugünnden itibaren batı illerinde sıcaklıkların yükseleceğinin bilgisini paylaşan Prof. Dr. Şen, hafta sonu ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı.



Prof. Dr. Orhan Şen, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü Akdeniz ve Güney Doğu bölgeleri hariç hemen hemen tüm Türkiye'de kar yağışının göründüğünü açıkladı. Rusya üzerinden soğuk havanın geleceğini aktaran Şen, Marmara bölgesinde sıcaklıkların bugüne göre 10 derece düşüreceğini ifade etti. Bu tahminin erken olduğunu da aktaran Şen, durumun takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



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