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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İki bölge hariç tüm Türkiye'de kar yağışı var! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamasına göre, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü  Akdeniz ve Güney Doğu bölgeleri hariç hemen hemen tüm Türkiye'de kar yağışı görünüyor. Rusya üzerinden yeni bir soğuk hava dalgasının geleceği bildirilirken, Marmara bölgesinde sıcaklıkların bugüne göre 10 derece düşüreceği vurgulandı

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İki bölge hariç tüm Türkiye'de kar yağışı var! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, hava durumuyla ilgili son tahminleri paylaştı.

Türkiye genelinde cuma gününe kadar 5 gün boyunca yurdun büyük bir bölümünde yağışın olmadığını belirtti. Çoğu yerde havanın açık olduğunu ifade eden Şen, bu bakımdan sis ile pusun ve geceleri buzlanmanın olabileceğini vurguladı. Bugünnden itibaren batı illerinde sıcaklıkların yükseleceğinin bilgisini paylaşan Prof. Dr. Şen, hafta sonu ile ilgili de bazı bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Orhan Şen, 23 Şubat 2019 Cumartesi günü  Akdeniz ve Güney Doğu bölgeleri hariç hemen hemen tüm Türkiye'de kar yağışının göründüğünü açıkladı. Rusya üzerinden soğuk havanın geleceğini aktaran Şen, Marmara bölgesinde sıcaklıkların bugüne göre 10 derece düşüreceğini ifade etti. Bu tahminin erken olduğunu da aktaran Şen, durumun takip edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu #kar yağışı #rusya #son dakika hava durumu haberleri
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