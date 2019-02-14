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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İstanbul'da 14 Şubat 2019 Perşembe bugün kar yağacak mı kar bekleniyor mu

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da kar yağışına dair son bilgileri paylaştı. Sürmeli, bugün İstanbul'da Anadolu Yakası'nda yüksek ilçelerde de karla karışık yağmurdan kara dönüp tekrar yağmura döneceğinin bilgisini paylaştı. Sıcaklıkların 4, 5 derecelere kar soğuklarına kadar ineceğini vurguladı

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... İstanbul'da 14 Şubat 2019 Perşembe bugün kar yağacak mı kar bekleniyor mu

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, hava durumu ve kar yağışıyla ilgili son bilgileri aktardı.

Sürmeli, bugün İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yüksek ilçelerinde, yüksek kesimlerde karla karışık yağmurdan kara dönüp tekrar yağmura döneceğini aktardı.

Bünyamin Sürmeli şunları söyledi:

“Kar yağışı; Edirne, Çanakkale çevreleri için bugün aralıklı kısa süreli kar şeklinde yağışlar görebileceğiz. Yarın öbür gün iç bölgelerde kesintilerle görebileceğiz. Bolu, birkaç gün kar almaya başladı. Yarın, Marmara'nın güneyinde Bursa'da yağmur, karla karışık yağmur, kar tekrar yağmur şeklinde gidip geliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yüksek ilçelerde de karla karışık yağmurdan kara dönüp tekrar yağmura dönecektir. 4, 5 derecelere kadar, sıcaklık tam kar sınırına kadar iniyor. Bir süre böyle soğuk gideceğiz. Arada minik dalgalanmalar var ama ayın 20'sini geçirdikten sonra bir tık daha yukarı taşınıyoruz. 25'inden sonra biraz daha ılık olabilir.”

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #kar
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