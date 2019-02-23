Marmara bölgesinde kar yağışı başladı. İstanbul'da yağışlar, karla karışık yağmur ve yükseklerde kar olarak başladı. Öğle saatlerinden sonra yağışların İstanbul'da kara dönmesinin ve yağışın kuvvetlenmesinin beklendiği bildirildi. Yarışların gece saatlerinde sürmesi ve yarın öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği tahmin ediliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla ilgili güncel bilgileri aktardı.



Şen, açıklamasında, Marmara Bölgesinde kar yağışının başladığını belirtti.



Şen, İstanbul'da yağışın karla karışık yağmur ve yükseklerde kar olarak başladığını ifade etti.



ÖĞLEDEN SONRA KARA DÖNÜŞECEK VE KUVVETLENECEK



Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerinden sonra yağışın İstanbul'da kara döneceğini ve kuvvetleneceğinin altını çizdi.



Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışının ne zamana kadar süreceğinin yanıtını ise "Gece ve yarın öğlene kadar devam eder" şeklinde verdi.



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