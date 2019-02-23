Meteorolojik verilere göre, İstanbul'da bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar, aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, AKOM ekipleri ulaşımın aksamaması için gayret gösteriyor. Vali Yerlikaya tarafından yapılan uyarıda, "Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını bekliyoruz" denildi

İstanbul'da bugün ve yarın kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da önemli uyarılarda bulundu.



Vali Yerlikaya'nın uyarıları şöyle:



"Meteorolojik verilere göre; ilimizde bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar, aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.



AKOM ekipleri ulaşımın aksamaması için gayret gösteriyorlar.



Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve yayalarımızın dikkatli olmalarını bekliyoruz."



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