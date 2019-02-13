Marmara Bölgesi'nde yağmur ve fırtına deniz ulaşımını vurdu. İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. İstanbul'da yağmur ve fırtına, sabah saatlerinde etkisini artırdı, gün boyunca sürmesi bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde yağmur, beraberinde ise bugün öğleden sonra İstanbul genelinde fırtına bekleniyor. Sıcaklıklar, ciddi anlamda yaklaşık 10 derece düştü. Rüzgarın öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor. Rüzgarın poyraza dönmesiyle birlikte sıcaklığın 5 derece düşmesi bekleniyor. Bu, kar soğuğu anlamına geliyor. Ciddi anlamda hava sıcaklıkları düşüyor.



FIRTINA ETKİSİNİ ARTIRACAK



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) de hem fırtınaya hem de sağanak yağışa karşı uyarısını yaptı.



İDO VE BUDO'DAN SEFER İPTALLERİ



Bu arada İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi. Vatandaşların yola çıkmadan önce deniz otobüslerinin internet sitelerinden seferlerin güncel durumunu takip etmesi öneriliyor.



Kocaeli ve Sakarya'nın birçok bölümünde de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.



Uzmanlar, İstanbul'daki soğuğu 'kar soğuğu' olarak nitelendirdi.



ulusal.com.tr