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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Kar yağışının etkili olmasının beklendiği gün paylaşıldı

İstanbul'da dün soğuyan havanın ardından birkaç gün boyunca güneşli havanın kendisini göstereceği ifade edildi. İstanbul'a bu sürecin ardından kar yağışının beklendiği de kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da cumartesi günü kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Kar yağışının etkili olmasının beklendiği gün paylaşıldı

İstanbul'da dün etkili olan soğuk havanın ardından bugünden itibaren cumartesi gününe kadar güneşli havanın kendini göstereceği aktarıldı.

Cumartesi günü ise İstanbul'da kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli kar yağışına dair şunları söyledi:

"Hafta sonu Marmara ve Ege'de kuvvetli fırtına olacak. Marmara'nın Karadeniz kıyılarında ve Kuzey Ege ve Güney Ege'de kuvvetli rüzgar olacak. Bu fırtına ile beraber gelecek soğuk hava, sıcaklığı bir gün içerisinde Marmara'da 7-8 derece aşağıya çekecek. Pazar günü iç bölgelerle beraber yurdun genelinde sıcaklığı aşağıya doğru çekecek. Yağışın cinsi yağmurdan kara dönmeye başlıyor. Cuma günü yağmur almaya başlıyoruz. Cumartesi günü Marmara'da İstanbul'da dahil olmak üzere kar yağışı bekliyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbula kar mı yağacak #İstanbul kar #istanbul hava durumu #kar #istanbul
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