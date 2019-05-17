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Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Meteoroloji uyarılarda bulundu: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) İstanbul için önemli yağış uyarısı geldi. Saat vererek uyaran MGM, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara göre, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Son dakika İstanbul hava durumu haberleri... Meteoroloji uyarılarda bulundu: Gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğle saatlerinde bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler ile batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de Kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #meteoroloji #yağış
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