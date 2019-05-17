Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) İstanbul için önemli yağış uyarısı geldi. Saat vererek uyaran MGM, vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarılara göre, Marmara Bölgesi genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğle saatlerinde bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KIRKLARELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İç Ege'nin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İZMİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batısı ile gece saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİVAS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimler ile batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 18°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 21°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 24°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 25°C

Az bulutlu ve açık



MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu



VAN °C, 22°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de Kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısında öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.



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