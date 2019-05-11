İstanbul'da yağış, bazı bölgelerde kuvvetli olmak üzere kent genelinde etkili oluyor. Metro İstanbul tarafından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle seferlerin Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi. Maslak Büyükdere Caddesi'nde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle trafik caddede iki yönüyle durdu. Doluların leblebi büyüklüğünde olduğu ifade edildi. İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 51'i gördü. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5 Levent'te Alibeyköy yönünde yağmur yağışı nedeniyle yol çöktü. Çöken alanda su tahliye etme çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da yağış etkili oluyor.



Kentte öğlen hafif aralıklarla başlayan yağış, bazı bölgelerde yerini gök gürültülü sağanağa bıraktı.



İstanbul genelinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. İlerlemekte zorlanan bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip yağışın hafiflemesini bekliyor.



İtfaiye ekipleri de bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için çalışma yapıyor.



METRO İSTANBUL'DAN DUYURU



Metro İstanbul tarafından T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında şiddetli yağış nedeniyle seferlerin Bağcılar-Fındıklı istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.



DOLU YAĞDI, TRAFİK FELÇ



Maslak Büyükdere Caddesi'nde şiddetli dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı nedeniyle trafik caddede iki yönüyle durdu. Doluların leblebi büyüklüğünde olduğu ifade edildi.



TRAFİK YOĞUNLUĞU



İstanbul büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 51'i gördü.



YOL ÇÖKTÜ



Mareşal Fevzi Çakmak Cad. 5 Levent'te Alibeyköy yönünde yağmur yağışı nedeniyle yol çöktü.



Çöken alanda su tahliye etme çalışmaları devam ediyor.



Bölgede yoğun trafik var. Sürücülere alternatif yolları tercih etmeleri önerildi.



ulusal.com.tr