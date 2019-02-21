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Son dakika İstanbul hava durumu - kar yağışı açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı'ndan Ahmet Uçar, "İstanbul için kar yağışı ihtimali maalesef hala sınırda yarına kadar tahmin modellerinde ciddi değişimler ve sapmalar görülebilir. Yarın İstanbul'un nerelerine ne kadar kar ve ne kadar yağmur yağacağı netleşir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı ve tahminleri takip edilmeli." ifadelerini kullandı

Son dakika İstanbul hava durumu - kar yağışı açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı'ndan Ahmet Uçar, İstanbul'a kar yağışı ve son hava durumu tahminlerine dair açıklama yaptı.

Uçar'ın açıklamalarına göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yarın akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK HİSSEDİLİR DERECEDE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının hafta sonu Marmara bölgesinde 8-12 derece arasında azalması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI

En son yapılan tahminlere göre cumartesi günü İstanbul'da Avrupa Yakası ile Anadolu Yakasının iç kesimlerinde yağmurun kar şekline döneceği, kıyılarda ise ağırlıklı olarak karla karışık yağmur şeklide olacağı tahmin ediliyor. Yağışın pazar günü etkisini yitirmesi bekleniyor.

Haftalık hava durumu tahminine göre, hafta sonu karla karışık yağmur ve kar yağışları ile birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönünden (poyraz) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul için kar yağışı ihtimali maalesef hala sınırda yarına kadar tahmin modellerinde ciddi değişimler ve sapmalar görülebilir. Yarın İstanbul'un nerelerine ne kadar kar ve ne kadar yağmur yağacağı netleşir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı ve tahminleri takip edilmeli.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul hava durumu #istanbul kar yağışı
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