İstanbul'da önümüzdeki 5 gün cuma günü yağmur başlıyor. Hava sıcaklığındaki ani düşüş ile birlikte cumartesi günü karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşüyor. Pazar sabahı ise etkisini kaybederek kesiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanlığı'ndan Ahmet Uçar, "İstanbul bu yılın belki yerde tutacak ilk kar yağışını alabilecek görünüyor." ifadelerini paylaştı

İstanbul için 5 günlük hava tahmini belli oldu.



Buna göre, İstanbul'da cuma günü yağmur başlıyor.



Hava sıcaklığında ani düşüş olacağı ifade edilirken, cumartesi günü kentte karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.



Pazar sabahı ise yağmur ile kar yağışının etkisini kaybederek kesileceği bilgisi paylaşıldı.



Cumartesi ve pazar günlerinin kar yağışı geçeceği tahmin edilen İstanbul'da hafta sonu en yüksek sıcaklığın 3 derece olacağı da ifade edildi.



"İSTANBUL'DA KAR YERDE TUTABİLİR"



Öte yandan hafta sonu, yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde etkili olacak kuvvetli soğuma ve kar yağışları belirginleşmeye devam edecek.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Tahminler Dairesi Başkanlığı'ndan Ahmet Uçar, İstanbul'da bu yılın belki yerde tutacak ilk kar yağışının etkili olabileceği belirtildi.



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